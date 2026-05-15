Bomba d' acqua un albero si abbatte sulle auto in via Bonaparte

Durante una violenta pioggia avvenuta ieri sera, in via Bonafata a Trieste, un albero si è abbattuto su alcune auto parcheggiate. L'episodio si è verificato nel corso di un acquazzone intenso che ha interessato tutta la zona. Nessuna persona è rimasta coinvolta o ferita. La pioggia abbondante ha causato anche allagamenti in alcune strade del centro. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l'area e rimuovere l'albero.

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