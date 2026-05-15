Bomba d' acqua un albero si abbatte sulle auto in via Bonaparte
Durante una violenta pioggia avvenuta ieri sera, in via Bonafata a Trieste, un albero si è abbattuto su alcune auto parcheggiate. L'episodio si è verificato nel corso di un acquazzone intenso che ha interessato tutta la zona. Nessuna persona è rimasta coinvolta o ferita. La pioggia abbondante ha causato anche allagamenti in alcune strade del centro. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l'area e rimuovere l'albero.
Un albero cade sulle auto in sosta in via Bonafata: è successo durante la bomba d'acqua che si è riversata su Trieste ieri sera, giovedì 14 maggio. Intorno alle 22:30 la pianta è precipitata a causa delle condizioni meteo avverse e si è abbattuta sulle vetture in sosta, causando danni materiali. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
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