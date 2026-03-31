Albero cade su un’auto e la distrugge paura per una coppia

Poco dopo le 21, a Sora, un albero si è improvvisamente abbattuto in via San Domenico, danneggiando una Fiat 500 che si trovava sulla strada. La caduta ha causato danni alla vettura, generando paura tra i presenti. Non sono stati segnalati feriti. La zona è stata messa in sicurezza dalle autorità.

Poco dopo le 21 a Sora, il tronco sfonda il parabrezza di una Fiat 500: due fidanzati feriti e sotto shock, trasferiti in codice giallo al ‘Santissima Trinità’ Paura poco dopo le 21 a Sora, dove un albero è improvvisamente caduto in via San Domenico, abbattendosi su una Fiat 500 in transito. Nell’impatto, il tronco ha sfondato il parabrezza dell’auto, a bordo della quale si trovava una giovane coppia di fidanzati, lei di 27 anni e lui di 30. Immediato l’allarme ai soccorsi: sul posto sono intervenute un’automedica con a bordo il dottor Angelo Taglienti e un’ambulanza proveniente dalla postazione di Isola del Liri. I due occupanti del veicolo, visibilmente confusi e terrorizzati per l’accaduto, sono stati stabilizzati e successivamente trasportati in codice giallo presso l’ospedale ‘Santissima Trinità’ per ulteriori accertamenti. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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