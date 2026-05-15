Trentino weekend di eventi | tra sport sagre e tradizioni locali

Da ameve.eu 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel fine settimana in Trentino si svolgono numerosi eventi che coinvolgono le comunità locali e attirano visitatori da fuori regione. Sono in programma sagre nei borghi montani, dove vengono proposte specialità gastronomiche tradizionali e manifestazioni culturali. Sulle sponde del Lago di Garda si terranno competizioni sportive di livello internazionale, con partecipanti provenienti da vari paesi. Questi appuntamenti rappresentano un momento di aggregazione e di valorizzazione delle tradizioni e delle attività sportive della zona.

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? Domande chiave Dove si trovano le sagre più autentiche tra i borghi montani?. Quali attività sportive internazionali animeranno le sponde del Lago di Garda?. Come si può scoprire la storia agraria visitando i vecchi mulini?. Cosa aspettarsi dagli eventi culturali e dai mercati contadini locali?.? In Breve Sabato 16 maggio concerto Banda Musicale di Proves a Rumo e spettacolo Piratesse a Frassilongo.. Domenica 17 maggio sfilata moto vintage Distinguished Gentleman’s Ride a Rovereto e Pedalata per la Vita a Pergine.. Sabato 16 maggio prova a ostacoli X-Warrior ai piedi delle Dolomiti di Brenta a Molveno.. Venerdì 15 maggio incontro Cibo, memoria e identità presso il Novecento Trentino a Trento. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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