Cosa fare a Padova e provincia nel weekend | eventi sagre sport Campionaria e vini dei Colli Euganei

Da padovaoggi.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ecco alcune delle attività in programma a Padova e nella sua provincia durante il fine settimana. Tra eventi, sagre, manifestazioni sportive, la Campionaria e degustazioni di vini nei Colli Euganei, ci sono diverse possibilità per i cittadini e i visitatori. Per conoscere tutti i dettagli e le iniziative, è possibile consultare l'elenco completo online.

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Buon weekend cari lettori. Tanti gli eventi a Padova e provincia durante questo fine settimana. Per vedere l’elenco completo vi basterà cliccare qui.Tutti gli eventi di VENERDÌ 8 MAGGIOTutti gli eventi di SABATO 9 MAGGIOTutti gli eventi di DOMENICA 10 MAGGIOTra grandi fiere, eccellenze.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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