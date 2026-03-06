Cosa fare nel weekend del 6 7 e 8 marzo 2026 in Lombardia | sagre ed eventi tra riso vino e tradizioni

Nel weekend dal 6 all’8 marzo 2026 in Lombardia si svolgono diverse sagre e eventi dedicati a riso, vino e tradizioni locali. A Milano e in altre città della regione si tengono manifestazioni con degustazioni, spettacoli e incontri culturali, coinvolgendo produttori e comunità. Sono previste iniziative che celebrano le specialità gastronomiche e le tradizioni più radicate del territorio.

Milano, 5 marzo 2026 - Febbraio si chiude e marzo parte subito con un fine settimana che rimette al centro sapori e territori. Dal 6 all'8 marzo 2026 la Lombardia si anima con una serie di appuntamenti diffusi: fiere dedicate alle eccellenze locali, rassegne gastronomiche, sagre storiche e iniziative che raccontano il mondo agroalimentare da prospettive diverse. Il calendario attraversa esperienze molto differenti tra loro. Si va dalle celebrazioni del riso Carnaroli al pranzo in carcere, passando per il tradizionale Lancio dell'uovo e per eventi legati alla Festa della Donna. Anche il vino entra nel racconto del territorio con incontri che parlano di identità femminile, stagionalità, biodiversità e saperi tramandati.