Trentino Meloni | Traguardo storico la riforma dello Statuto

In Trentino, il presidente del Consiglio ha definito come un traguardo storico l’approvazione definitiva in Parlamento della riforma dello Statuto del Trentino-Alto Adige. La modifica dello statuto è stata approvata con il voto favorevole di una maggioranza qualificata dei parlamentari. La riforma riguarda diversi aspetti della normativa regionale e statale, e il voto si è svolto in una seduta dedicata. La notizia è stata comunicata attraverso una dichiarazione ufficiale del presidente del Consiglio.

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