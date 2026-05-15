Trentino Meloni | Traguardo storico la riforma dello Statuto
In Trentino, il presidente del Consiglio ha definito come un traguardo storico l’approvazione definitiva in Parlamento della riforma dello Statuto del Trentino-Alto Adige. La modifica dello statuto è stata approvata con il voto favorevole di una maggioranza qualificata dei parlamentari. La riforma riguarda diversi aspetti della normativa regionale e statale, e il voto si è svolto in una seduta dedicata. La notizia è stata comunicata attraverso una dichiarazione ufficiale del presidente del Consiglio.
"L'approvazione definitiva in Parlamento della riforma dello Statuto del Trentino-Alto Adige è un traguardo storico. È il coronamento di un percorso che questo Governo ha deciso di iniziare fin dall'insediamento, per rispettare l'impegno solenne assunto davanti alle Camere in occasione delle dichiarazioni programmatiche di inizio mandato". È quanto afferma la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. "La modifica del Titolo V della Costituzione del 2001 aveva creato competenze trasversali e sovrapposte con lo Stato, generando una conflittualità che minava gli standard stessi della più speciale delle autonomie previste dal nostro ordinamento, quello del Trentino-Alto Adige e di tutte le sue comunità linguistiche. 🔗 Leggi su Iltempo.it
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