Autonomia il Senato approva la riforma | Passaggio storico per Trentino e Alto Adige

Il Senato ha approvato definitivamente la riforma dello Statuto d’Autonomia del Trentino-Alto Adige con 129 voti favorevoli e 48 astensioni. La decisione è stata presa senza voti contrari e rappresenta un passaggio importante per la regione. La riforma modifica alcuni aspetti dello statuto, che ora passa in via definitiva alla Camera dei Deputati per ulteriori passaggi legislativi.

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