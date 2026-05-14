Autonomia il Senato approva la riforma | Passaggio storico per Trentino e Alto Adige
Il Senato ha approvato definitivamente la riforma dello Statuto d’Autonomia del Trentino-Alto Adige con 129 voti favorevoli e 48 astensioni. La decisione è stata presa senza voti contrari e rappresenta un passaggio importante per la regione. La riforma modifica alcuni aspetti dello statuto, che ora passa in via definitiva alla Camera dei Deputati per ulteriori passaggi legislativi.
Il via libera è arrivato in Senato senza voti contrari. Con 129 sì e 48 astensioni, Palazzo Madama ha approvato in via definitiva la riforma costituzionale dello Statuto d’Autonomia del Trentino-Alto Adige. Un passaggio politico e istituzionale atteso da anni, che ridisegna gli equilibri.🔗 Leggi su Trentotoday.it
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