Il Parlamento ha approvato definitivamente la legge sulla riforma dello Statuto del Trentino-Alto Adige, con il sostegno del governo. La premier ha dichiarato di aver mantenuto l’impegno preso con i cittadini, sottolineando che si tratta di un traguardo storico per la regione. La riforma, approvata in via definitiva, rappresenta un risultato importante nel processo di modifica dello statuto speciale. La notizia è stata comunicata attraverso un comunicato ufficiale, senza ulteriori dettagli sulle modalità di approvazione o sui contenuti specifici della legge.

Sulla riforma dello Statuto del Trentino-Alto Adige Giorgia Meloni ha mantenuto la parola data ai cittadini e rivendica l’approvazione definitiva della legge, decisa dal Parlamento. Lo fa rivolgendosi direttamente a loro, con un intervento scritto inviato ai giornali del territorio, “Alto Adige”, “L’Adige” e “Dolomiten” in cui definisce questo provvedimento «un traguardo storico. È il coronamento di un percorso che questo Governo ha deciso di avviare fin dal suo insediamento, per rispettare l’impegno solenne assunto davanti alle Camere in occasione delle dichiarazioni programmatiche di inizio mandato». Dopo 25 anni di conflittualità tra competenze. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Trentino-Alto Adige, Meloni rivendica la riforma: “Impegno mantenuto, traguardo storico”

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