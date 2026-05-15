Trentino la guida Cimo-Fesmed resta con Brugnara | nuovi obiettivi

In Trentino, la guida della Cimo-Fesmed rimane saldamente nelle mani di Brugnara, che ha confermato la sua posizione. Sono stati annunciati nuovi vicepresidenti che affiancheranno il leader storico del sindacato. La composizione della nuova squadra coinvolge rappresentanti di diverse aree professionali e regionali. La rinnovata struttura si prepara a definire nuove strategie e obiettivi per i medici ospedalieri, con un focus sui ruoli e le carriere all’interno del sistema sanitario locale.

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? Domande chiave Chi sono i nuovi vicepresidenti che affiancheranno Brugnara?. Come influirà la nuova squadra sulle carriere dei medici ospedalieri?. Quali strategie useranno per proteggere il rapporto tra ospedali e università?. Perché l'integrazione delle nuove generazioni è diventata una priorità sindacale?.? In Breve Campolongo vicepresidente vicario e Ricchena vicepresidente della federazione.. Citroni segretaria provinciale con Neri vice segretaria e Caldara amministrativa.. Focus su carriere professionali e rapporti tra ospedali e mondo accademico.. Obiettivo integrazione nuove generazioni di medici e innovazione tecnologica.. La dirigenza medica del Trentino ha definito il proprio nuovo assetto con la conferma di Brugnara alla presidenza di Cimo-Fesmed, avvenuta tra le pieghe delle recenti decisioni sindacali provinciali. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Trentino, la guida Cimo-Fesmed resta con Brugnara: nuovi obiettivi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Cimo Umbria, Cocetta confermato segretario regionale. Cenci resta alla guida di FesmedRinnovate le cariche regionali di Cimo Umbria e della Federazione Cimo-Fesmed Umbria. Federazione Cimo Fesmed: “Giuseppe Bonsignore eletto presidente regionale della Sicilia”“Con i suoi 963 iscritti rilevati a gennaio 2026, Cimo Sicilia si colloca al secondo posto in Italia ed è la Regione che è cresciuta maggiormente nel... Liste d’attesa. Cimo-Fesmed: No a visite rapide come pit stop e penalizzazioni dell’intramoeniaQuici: Finché non si interverrà sull’appropriatezza delle richieste, sul rafforzamento della sanità territoriale e sull’aumento del personale negli ospedali, nessuna guerra alle liste d’attesa potrà ... quotidianosanita.it Liste d’attesa, Cimo-Fesmed contro le visite rapide: No a pazienti trattati come pratiche da smaltireLa Federazione Cimo-Fesmed punta il dito contro alcune strategie adottate dalle Regioni e contro quella che definisce la demonizzazione dell’intramoenia ... doctor33.it