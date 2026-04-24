Cimo Umbria Cocetta confermato segretario regionale Cenci resta alla guida di Fesmed

Il Consiglio regionale di Cimo Umbria si è riunito a Todi per rinnovare le cariche direttive. Durante l'incontro, è stato confermato Marco Cocetta come segretario regionale di Cimo Umbria e Cristina Cenci come presidente della Federazione Cimo-Fesmed regionale. La riunione ha visto la partecipazione dei rappresentanti delle due strutture, che hanno approvato all’unanimità le nomine per il prossimo mandato.

Rinnovate le cariche regionali di Cimo Umbria e della Federazione Cimo-Fesmed Umbria. Il Consiglio riunito a Todi ha confermato Marco Cocetta nel ruolo di segretario regionale di Cimo Umbria e Cristina Cenci alla presidenza della Federazione Cimo-Fesmed regionale. Le cariche federali sono state.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Sanità, Quici (Cimo-Fesmed): "Liste d'attesa effetto di anni di tagli a personale e servizi" Clemente Di Rosa confermato segretario regionale della Filbi UilClemente Di Rosa è stato confermato segretario regionale della Filbi Uil Campania al termine dell’VIII Congresso che si è svolto presso la sala...