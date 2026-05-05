Federazione Cimo Fesmed | Giuseppe Bonsignore eletto presidente regionale della Sicilia

La Federazione Cimo Fesmed ha annunciato l’elezione di Giuseppe Bonsignore come nuovo presidente regionale della Sicilia. A gennaio 2026, l’organizzazione conta 963 iscritti nella regione, rendendola la seconda in Italia per numero di iscritti. In un anno, Cimo Sicilia ha registrato il aumento più consistente di iscritti rispetto alle altre regioni. L’elezione di Bonsignore si inserisce in questo quadro di crescita e sviluppo.

“Con i suoi 963 iscritti rilevati a gennaio 2026, Cimo Sicilia si colloca al secondo posto in Italia ed è la Regione che è cresciuta maggiormente nel corso dell’ultimo anno”. Lo dichiara Giuseppe Bonsignore che è stato confermato segretario regionale di Cimo Sicilia dal nuovo Consiglio regionale.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Cimo Umbria, Cocetta confermato segretario regionale. Cenci resta alla guida di FesmedRinnovate le cariche regionali di Cimo Umbria e della Federazione Cimo-Fesmed Umbria. Alessandro Longo eletto segretario regionale della Uil Fp Anas SiciliaAl centro del Congresso svoltosi a Palermo, il ruolo dell’azienda nella transizione energetica e nella mobilità sostenibile Si è svolta a Palermo,... Contenuti utili per approfondire Si parla di: Liste d’attesa da abbattere, ma a quale prezzo? L’allarme dei medici trentini: No a scorciatoie che sacrificano la sicurezza delle cure. Federazione Cimo Fesmed: Giuseppe Bonsignore eletto presidente regionale della SiciliaCon i suoi 963 iscritti rilevati a gennaio 2026, Cimo Sicilia si colloca al secondo posto in Italia ed è la Regione che è cresciuta maggiormente nel corso dell’ultimo anno. […] ... blogsicilia.it Cimo-Fesmed: Proseguire su strada tracciata, no a passi indietro. Chiesta ad Aran prima bozza di articolatoLa riunione si è svolta in un clima cordiale e costruttivo, ma abbiamo espresso forti perplessità sull’atto di indirizzo emanato dalle Regioni, che riteniamo particolarmente insidioso. quotidianosanita.it