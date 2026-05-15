Trentino il Comune di Ala pubblica un vademecum su come comportarsi in caso di incontro con un lupo
Il Comune di Ala, in Trentino, ha diffuso sul sito ufficiale un vademecum con cinque indicazioni pratiche da seguire in presenza di un incontro con un lupo. La pubblicazione mira a fornire informazioni chiare e precise ai cittadini su come comportarsi in situazioni di questo tipo. Il documento si concentra su comportamenti corretti da adottare per garantire la sicurezza di tutti e permette di conoscere le modalità più adeguate per gestire eventuali incontri con questi animali.
Il Comune di Ala, in Trentino, ha pubblicato sul sito ufficiale dell'amministrazione locale 5 consigli rivolti alla cittadinanza in caso di incontro con un lupo. Tra questi l'indicazione a non abbandonare cibo e rifiuti organici e tenere il proprio cane al guinzaglio in prossimità di boschi. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Sullo stesso argomento
Il comune lancia il vademecum: cosa fare (e cosa no) se si incontra un lupoÈ comparso in questi giorni sul sito istituzionale del comune di Ala un vademecum sui comportamenti da assumere in caso di incontro con un lupo o...
Non solo greggi, è questione di sicurezza pubblica: l’appello di Confcooperative sulla convivenza con il lupoI recenti avvistamenti di lupi tra la Versilia e la Maremma riaccendono i riflettori sulla complessa gestione della fauna selvatica sul territorio...
Tra ieri sera (Comune di Ala), per l'° , e oggi al Comune di Nogaredo, per l’inaugurazione del , ho ritrovato un filo comune: la forza delle comunità locali. Le autonomie locali so facebook
Trentino, il Comune di Ala pubblica un vademecum su come comportarsi in caso di incontro con un lupoIl Comune di Ala, in Trentino, ha pubblicato sul sito ufficiale dell'amministrazione locale 5 consigli rivolti alla cittadinanza in caso di incontro con ... fanpage.it
Cosa ne pensate delle bandiere ucraine respinte nel 25 aprile? reddit
TERMINI DIEGO AUTOTRASPORTI S.N.C. - Results on X | Live Posts & Updates x.com
Ala, Trento/ Finalista a Il Borgo dei Borghi 2025: la città di velluto con il Museo del Pianoforte AnticoAla, in provincia di Trento, è un borgo barocco in finale a Il Borgo dei Borghi 2025: la sua storia intreccia musica e artigianato tessile. Riuscirà a vince I visitatori non possono perdere ... ilsussidiario.net