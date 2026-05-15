Trentino il Comune di Ala pubblica un vademecum su come comportarsi in caso di incontro con un lupo

Il Comune di Ala, in Trentino, ha diffuso sul sito ufficiale un vademecum con cinque indicazioni pratiche da seguire in presenza di un incontro con un lupo. La pubblicazione mira a fornire informazioni chiare e precise ai cittadini su come comportarsi in situazioni di questo tipo. Il documento si concentra su comportamenti corretti da adottare per garantire la sicurezza di tutti e permette di conoscere le modalità più adeguate per gestire eventuali incontri con questi animali.

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