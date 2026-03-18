Confcooperative ha lanciato un appello riguardo alla presenza di lupi tra la Versilia e la Maremma, sottolineando che non si tratta solo di tutelare le greggi, ma di garantire anche la sicurezza pubblica. I recenti avvistamenti di questi animali in diverse zone della regione hanno riacceso il dibattito sulla gestione della fauna selvatica, che coinvolge più aspetti pratici e di sicurezza.

I recenti avvistamenti di lupi tra la Versilia e la Maremma riaccendono i riflettori sulla complessa gestione della fauna selvatica sul territorio regionale. A prendere una posizione netta è Fedagripesca Toscana, l’organismo che rappresenta agricoltori e allevatori all’interno di Confcooperative, tracciando un quadro di profonda preoccupazione per il futuro del settore primario. Il messaggio lanciato dall’associazione è chiaro: il limite della sopportazione logistica e operativa è stato raggiunto. Nel corso degli anni, le aziende agro-pastorali hanno messo in campo ogni strategia possibile per fronteggiare la minaccia dei predatori. Gli imprenditori hanno stravolto l’organizzazione interna del proprio lavoro, blindando le tenute con nuove recinzioni e adottando sistemi di protezione avanzati per salvaguardare le greggi. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Non solo greggi, è questione di sicurezza pubblica: l’appello di Confcooperative sulla convivenza con il lupo

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