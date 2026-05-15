Trentino da sogno ecco le strutture più amate dai turisti | la classifica che premia qualità e accoglienza

Da trentotoday.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Trentino si conferma una destinazione molto apprezzata dai turisti, con strutture che spaziano dai tradizionali masi di montagna alle sistemazioni situate vicino ai laghi o nel centro storico di Trento. Queste opzioni vengono spesso preferite per la qualità dei servizi e l’accoglienza offerta. La classifica delle strutture più amate riflette le preferenze di chi cerca un’esperienza autentica e confortevole in un territorio ricco di paesaggi naturali e patrimoni storici. I visitatori scelgono spesso queste soluzioni per il loro soggiorno nella regione.

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Dormire in un maso tra le montagne, svegliarsi davanti al lago oppure soggiornare nel cuore del centro storico di Trento. In provincia di Trento il turismo continua a correre anche grazie a una rete di strutture ricettive sempre più apprezzate dai visitatori italiani e stranieri. A dirlo sono le. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

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