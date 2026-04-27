I 10 musei più visitati al mondo nel 2025 la classifica globale | l’Italia brilla tra le mete più amate Ecco con quali realtà museali

Nel 2025, la classifica globale dei musei più visitati mostra un forte interesse da parte dei viaggiatori, con numeri record per molte esposizioni. Tra le mete più apprezzate, l’Italia si distingue, ospitando alcune delle realtà più frequentate al mondo. I dati evidenziano come le mostre e le esposizioni continuino ad attrarre un vasto pubblico, sfatando l’idea che i musei abbiano perso fascino.

Non è vero che alla gente i musei non interessano più e, anzi, secondo le statistiche relative al 2025, i viaggiatori sembrano aver riscoperto mostre ed esposizioni che, praticamente, registrano numeri da capogiro. Ma quali sono i musei più visitati al mondo? La nuova classifica internazionale dei più visitati ci racconta di un panorama in evoluzione, nel quale convivono grandi istituzioni e nuovi poli culturali, mentre l’Italia si distingue ancora una volta per la sua straordinaria capacità di attrarre pubblico e interesse. LEGGI ANCHE: Il cinema prima del cinema: lo sguardo di Dante Ferretti La classifica mondiale dei musei più visitati al mondo: dominio del Louvre, Roma sul podio.🔗 Leggi su Funweek.it

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