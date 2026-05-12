La Top 20 di hotel e b&b in Romagna | la classifica delle strutture più amate dai viaggiatori
Una classifica delle venti strutture ricettive più apprezzate dai viaggiatori in Romagna è stata recentemente pubblicata. Il dossier, parte della sezione di inchieste di ForliToday.it, si concentra sugli hotel e bed and breakfast più scelti nella regione. La lista si basa sui dati raccolti dalle recensioni e dalle preferenze espresse dagli ospiti. Per sostenere il lavoro giornalistico, è possibile visitare la vetrina di abbonamenti del sito.
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