Nel Trentino sono state assegnate 12 Bandiere Blu alle spiagge della regione, confermando un livello elevato di qualità ambientale e servizi. Sono stati annunciati anche i nomi dei due nuovi comuni che hanno ottenuto il riconoscimento, mentre i laghi dell'Alto Adige non sono stati inclusi tra le località premiate. La selezione si basa su criteri riguardanti qualità delle acque, gestione ambientale e servizi offerti ai visitatori. I dettagli sui criteri e sui comuni premiati sono stati resi noti dall'organizzazione che conferisce il riconoscimento.

? Domande chiave Quali sono i due nuovi comuni che hanno ottenuto il premio?. Perché i laghi dell'Alto Adige sono rimasti esclusi dal riconoscimento?. Come influisce la gestione dei borghi sulla qualità delle acque?. Dove si trovano le località che hanno riconquistato la Bandiera Blu?.? In Breve Dieci località mantengono il premio, mentre Tenno e Vallelaghi ottengono la Bandiera Blu.. Nessun riconoscimento assegnato alle località situate nei laghi dell'Alto Adige.. Certificazione rilasciata dalla Foundation for Environmental Education il 14 maggio 2024.. Manutenzione costante dei borghi e dei bacini idrici garantisce la qualità ambientale..... 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Trentino: 12 spiagge premiate con la Bandiera Blu, arrivano i nuovi nomi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Sono 12 le spiagge trentine che hanno ottenuto la “Bandiera Blu”Sono ben dodici le spiagge del Trentino che quest’anno sono state premiate con la “Bandiera Blu”, conferita giovedì 14 maggio 2024 dalla Foundation...

Bandiere Blu 2026, il Cilento traina la provincia di Salerno: premiate le spiagge d’eccellenzaSono state assegnate a Roma le Bandiere Blu 2026, il prestigioso riconoscimento internazionale conferito dalla Foundation for Environmental Education...

Sono 12 le spiagge trentine che hanno ottenuto la Bandiera BluSono ben dodici le spiagge del Trentino che quest’anno sono state premiate con la Bandiera Blu, conferita giovedì 14 maggio 2024 dalla Foundation for Environmental Education: dieci sono state confer ... trentotoday.it

Bandiere Blu 2026: tutte le spiagge e i comuni premiati (tra le new entry c’è anche Lipari)Sono 525 le spiagge italiane premiate con la Bandiera Blu 2026: 14 nuovi ingressi, 3 uscite e 87 approdi turistici certificati. L'elenco. greenme.it