Trenitalia modifiche alla circolazione sulla FL7 Roma-Napoli via Formia | disagi anche a Salerno

Nei giorni 17, 24, 30 e 31 maggio 2026, alcuni treni del servizio regionale, Intercity e Intercity Notte di Trenitalia subiranno variazioni sulla linea Napoli-Roma via Formia a causa di lavori di manutenzione programmata. Le modifiche alla circolazione coinvolgono anche la tratta tra Roma e Napoli, con ripercussioni che si estenderanno fino a Salerno. La circolazione sarà soggetta a variazioni e possibili disagi per i viaggiatori che utilizzeranno questa linea durante le date indicate.

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Il 17, 24, 30 e 31 maggio 2026, per lavori di manutenzione programmata sulla linea Napoli – Roma (via Formia), alcuni treni del Regionale, Intercity e Intercity Notte di Trenitalia (Gruppo FS) subiscono modifiche alla circolazione. In particolare, nei giorni 17 e 24 i lavori interesseranno il. 🔗 Leggi su Salernotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Trenitalia, modifiche alla circolazione sulla linea Napoli-Salerno: i disagiNei giorni 22, 23, 24, 26, 29, 30 aprile e 3, 6, 7 maggio 2026 per consentire lavori di manutenzione programmata lungo la linea Napoli – Salerno (via... Trenitalia, modifiche alla circolazione sulla linea Roma-FirenzeArezzo, 30 marzo 2026 – Sospesa la circolazione ferroviaria sulla linea AV Roma-Firenze dalla mezzanotte di sabato 11 aprile alle 15 di domenica 12... Quattro giorni di stop per i treni tra Roma e Latina, previsti bus sostitutiviTrenitalia ha avvisato gli utenti che potranno esserci cancellazioni o modifiche per le corse dei treni regionali ... romatoday.it Lavori sulla linea Napoli-Roma, modifiche ai treni regionali e Intercity a maggioIl 17, 24, 30 e 31 maggio 2026, per lavori di manutenzione programmata sulla linea Napoli – Roma (via Formia), alcuni treni del Regionale, Intercity e Intercity Notte di Trenitalia (Gruppo FS) subisco ... irpinia24.it