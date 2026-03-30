Trenitalia modifiche alla circolazione sulla linea Roma-Firenze

Da oggi la circolazione ferroviaria sulla linea ad alta velocità tra Roma e Firenze è sospesa. La modifica riguarda un tratto della linea, interessando i treni che collegano le due città. La sospensione è stata comunicata ufficialmente e si protrarrà fino a una data ancora da definire. I passeggeri sono stati informati delle variazioni e delle possibili alternative di viaggio.

Arezzo, 30 marzo 2026 – Sospesa la circolazione ferroviaria sulla linea AV Roma-Firenze dalla mezzanotte di sabato 11 aprile alle 15 di domenica 12 aprile, e sulla linea convenzionale tra Orte e Roma Tiburtina, dalle ore 14 di sabato 11 aprile alle ore 6 di domenica 12 aprile, per lavori di potenziamento tecnologico dell’infrastruttura. Durante l’intervento è prevista una riduzione significativa dei collegamenti Alta Velocità, Intercity e dei treni de l Regionale. I convogli viaggeranno su percorsi alternativi lungo la linea convenzionale, laddove possibile, oppure lungo la linea Tirrenica, con conseguente allungamento dei tempi di viaggio. I canali di acquisto sono aggiornati: disponibili esclusivamente i biglietti con i nuovi tempi di percorrenza, adeguati alle modifiche del servizio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Trenitalia, modifiche alla circolazione sulla linea Roma-Firenze Articoli correlati Leggi anche: Lavori sulla linea ferroviaria Firenze - Empoli - Pisa: modifiche alla circolazione Treni, nuovi binari sulla linea Firenze-Pisa. Modifiche alla circolazione: ecco quandoFirenze, 13 febbraio 2026 – Lavori per il rinnovo dei binari sulla linea Firenze - Pisa, tra Empoli e bivio Samminiatello. Approfondimenti e contenuti su Trenitalia modifiche alla circolazione... Temi più discussi: Trenitalia, stop per lavori a circolazione sulla linea Av Roma-Firenze; Trenitalia, stop alla circolazione sulla linea AV Roma-Firenze per lavori: cosa cambia; Alta Velocità Roma-Firenze stop per lavori: 11-12 aprile week-end di disagi per l'arrivo del nuovo sistema di controlli; Lavori sulla linea Roma-Napoli: cambia la circolazione dei treni per due week end. Trasporti: Trenitalia, modifiche a circolazione ferroviaria tra Roma Tiburtina e OstienseModifiche alla circolazione ferroviaria a Roma per lavori alla fermata di Pigneto. Dettagli sui treni interessati e variazioni di servizio. romadailynews.it Trenitalia: modifiche alla circolazione ferroviaria tra Roma Tiburtina e Roma OstienseNei fine settimana del 27 – 29 marzo e 17-19 aprile la circolazione ferroviaria subirà modifiche tra Roma Tiburtina e Roma Ostiense per lo svolgimento delle attività necessarie alla realizzazione dell ... online-news.it #Vannacci brinda alla prima sede provinciale #FnV a Firenze. E ora Roma x.com Vannacci brinda alla prima sede provinciale FnV a Firenze. E ora Roma - facebook.com facebook