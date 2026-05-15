Treni | modifiche alla circolazione sulla Roma-Napoli | cosa cambia fino a fine maggio

Da latinatoday.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Fino alla fine di maggio, la circolazione dei treni sulla linea Roma-Napoli via Formia subirà alcune variazioni. Le modifiche riguarderanno le giornate del 17, 24, 30 e 31 maggio, e coinvolgeranno diversi convogli, tra cui treni regionali, Intercity e Intercity Notte gestiti da Trenitalia. Questi cambiamenti sono dovuti a lavori di manutenzione programmata sulla tratta, che comportano modifiche agli orari e ai percorsi. I passeggeri sono invitati a verificare le informazioni aggiornate prima di partire.

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Ancora modifiche alla circolazione dei treni. Accade nelle giornate di 17, 24, 30 e 31 maggio, per lavori di manutenzione programmata sulla linea Roma – Napoli via Formia con riferimento ad alcuni convogli del Regionale, Intercity e Intercity Notte di Trenitalia (Gruppo FS).In particolare, nelle. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

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