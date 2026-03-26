A Genova, sono in programma lavori e modifiche alla circolazione dei treni regionali dal fine settimana fino a settembre 2026. Le modifiche riguardano sia le corse del fine settimana che quelle quotidiane, con interventi previsti fino alla fine di settembre dell'anno prossimo. Le variazioni entreranno in vigore a partire da lunedì 30 marzo e continueranno per tutto il periodo.

Lavori in corso e modifiche alla circolazione dei treni regionali nel fine settimana e da lunedì 30 marzo al mese di settembre 2026. Si tratta di lavori legati al progetto unico terzo valiconodo di Genova, in particolare del sestuplicamento dei binari tra le stazioni di Principe e Brignole. Previste quindi rimodulazioni d’orario: i collegamenti regionali Torino-Genova torneranno a fare capolinea a Brignole anziché Principe mentre sono programmate limitazioni parziali dei collegamenti nel nodo di Genova o soppressioni con particolare riferimento alla relazione metropolitana Nervi-Voltri. Tutti i treni previsti sull’itinerario sotterraneo di Principe saranno instradati sui binari in superficie e non fermeranno in via di Francia. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

© Genovatoday.it - Treni, lavori e modifiche alla circolazione fino a settembre: cosa cambia a Genova

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