Ieri mattina si sono svolte le ultime prove sulla linea ferroviaria tra Parma, Guastalla e Suzzara in vista dell’introduzione ufficiale dei treni elettrici. Le prove, effettuate con i convogli in configurazione definitiva, sono state le ultime verifiche prima dell’attivazione ufficiale del servizio. La partenza del nuovo servizio ferroviario elettrico è prevista a breve, dopo le fasi di collaudo e approvazione finale da parte delle autorità competenti.

Ultime prove in attesa dell’avvento ufficiale dei treni elettrici sulla linea Parma-Guastalla-Suzzara. Ieri mattina è stata compiuta quella che viene definita come la "corsa di prova tecnica finale" con i vertici Fer, amministratori pubblici e con l’assessore regionale Irene Priolo, arrivati poco dopo le 10 alla stazione di Boretto per un incontro stampa in cui è stato confermato l’avvio delle corse con i nuovi convogli Pop a partire dalla prossima settimana, quasi certamente già da lunedì, mandando finalmente in pensione i treni a gasolio, ormai non più adatti alle necessità attuali. L’amministratore unico di Fer, Gianluca Benamati, ha spiegato con soddisfazione l’iter di questo progetto, finanziato per 58 milioni di euro da risorse del Pnrr. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Treni elettrici, ci siamo. Ieri mattina la ’prova finale’

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Da Belluno a Padova treni più lenti: oltre le due ore nonostante l'elettrificazione

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