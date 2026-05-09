La finale playoff di basket di Serie C vede la squadra di Lissone affrontare questa sera la formazione di Cermenate, in una sfida che rappresenta il punto più alto raggiunto dalla società in oltre cinque decenni. Dopo aver superato Cerro Maggiore ai quarti e Varese Academy in semifinale, entrambe eliminate in due incontri, la squadra si prepara a disputare questa partita decisiva nella tana avversaria.

Dopo Cerro Maggiore ai quarti e Varese Academy in semifinale (entrambe eliminate in due partite senza ricorrere alla gara 3), la Galvi Lissone inizia questa sera la serie di finale contro la Professional Link Cermenate che mai era arrivata così in alto in 53 anni di storia. I comaschi hanno eliminato la Pallacanestro Pavia dopo tre impegnative partite e ora devono difendere il ruolo di testa di serie numero 1 del campionato al cospetto della squadra sicuramente più in forma di questi playoff, che già nelle due precedenti occasioni ha fatto saltare totalmente le gerarchie della regular season. "Ma questa volta, oltre alla forza dei nostri avversari che è fuori discussione e che hanno dimostrato praticamente dalla prima all’ultima giornata, il fattore campo si farà sentire molto di più rispetto ad Arcisate due settimane fa.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Basket Serie C, Lissone ci prova. Finale playoff, è tutto pronto. La Galvi nella tana di Cermenate

? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX

Notizie correlate

Leggi anche: Galvi Lissone da sballo. Ecco il pass per la finale

Basket Serie C. La Galvi chiude male. Dopo Varese c’è CerroLa Galvi Lissone chiude la stagione regolare al quinto posto in virtù della rocambolesca sconfitta nella tana della capolista Varese Academy.

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Basket Serie C, Lissone ci prova. Finale playoff, è tutto pronto. La Galvi nella tana di Cermenate; Galvi Lissone da sballo. Ecco il pass per la finale; Basket, Serie C playoff: Sanmaurense Pavia ko nella bella in semi; Galvi Lissone da sballo Ecco il pass per la finale.

Basket Serie C, Lissone ci prova. Finale playoff, è tutto pronto. La Galvi nella tana di CermenateDopo Cerro Maggiore ai quarti e Varese Academy in semifinale (entrambe eliminate in due partite senza ricorrere alla gara ... ilgiorno.it

Basket, Serie C: la Nova Basket lotta, ma perde in Gara-1 dei playoff contro la Virtus TrapaniSi apre con una sconfitta la serie playoff nel Campionato di Serie C per la Nova Basket, che cade in Gara-1 sul campo della Virtus Trapani con il punteggio di 72-64. Una partita intensa, fisica, vera, ... 98zero.com

Pronti per la 30ª giornata della Serie A Unipol 2025/26 Vivi dal vivo le emozioni del grande basket italiano! Acquista ora il tuo biglietto sul sito di LBA bit.ly/BigliettiSerieA #TuttoUnAltroSport x.com

Ci Vuole Vedere Knicks Basket a Milano reddit