Disagi per i treni a Firenze ritardi fino a tre ore sulla linea di alta velocità

Stamattina a Firenze si sono verificati notevoli disagi per i treni sulla linea di alta velocità, con ritardi che hanno raggiunto fino a tre ore. La stazione di Santa Maria Novella ha mostrato alle ore 13 aggiornamenti sui tempi di partenza e arrivo dei convogli, indicando problemi che hanno coinvolto molti passeggeri in partenza e in arrivo. La situazione ha causato disagi e rallentamenti per chi viaggiava sulla tratta.

Firenze, 14 aprile 2026 – Mattinata di caos e forti disagi per i viaggiatori in partenza dalla stazione di Santa Maria Novella di Firenze, dove i tabelloni – aggiornati alle ore 13.10 –registrano ritardi fino a tre ore sui treni di alta velocità provenienti da Napoli e Salerno. I motivi dei ritardi. La causa dei ritardi è da ricondurre a un guasto agli impianti di circolazione verificatosi intorno alle 6 del mattino nel nodo ferroviario di Napoli, che ha avuto effetti a catena su gran parte della rete nazionale. Anche a Firenze, snodo fondamentale dell’Italia centrale, si sono avute ripercussioni e forti ritardi che hanno creato disagi ai passeggeri in partenza dalla stazione di Santa Maria Novella.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Disagi per i treni a Firenze, ritardi fino a tre ore sulla linea di alta velocità Leggi anche: Guasto sulla Roma-Firenze e treni Alta Velocità fermi, ritardi e disagi anche sulla linea convenzionale Treni Roma-Firenze: guasto all’alba sulla linea, ritardi fino a 70 minuti. Poi lo stop Alta VelocitàFIRENZE – Mattinata di caos oggi, 11 aprile 2026, sulla linea ferroviaria convenzionale Roma-Firenze per un guasto tecnico ad Orte.