Merenda nell' Oliveta 2026 | appuntamento nella Piana degli olivi monumentali

La Merenda nell'Oliveta del 2026 si svolgerà nella Piana degli olivi monumentali, un'area nota per la presenza di numerosi ulivi storici. L'evento è organizzato da un'associazione di città che conta 535 membri. La manifestazione è diventata uno degli appuntamenti più attesi in calendario. La località scelta per quest'anno è situata nel territorio di Fasano. La giornata prevede attività legate alla cultura dell'olio e alla tradizione locale.

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