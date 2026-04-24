Alberto Angela e la bocciatura in quinta elementare | gli insegnanti non esitavano a fermare gli alunni al primo insuccesso Per il conduttore fu una vera sliding door

Alberto Angela ha raccontato di aver fallito la quinta elementare, con gli insegnanti che spesso fermavano gli studenti al primo insuccesso. La sua esperienza scolastica è stata caratterizzata da difficoltà che, a suo dire, sono state decisive e hanno inciso sul suo percorso. La sua immagine pubblica, oggi associata a un uomo colto e raffinato, contrasta con le sfide affrontate durante i primi anni di scuola.

L’immagine pubblica di Alberto Angela è ormai indelebile: quella del conduttore elegante e preparato, capace di guidare il pubblico attraverso epoche remote e scoperte scientifiche con una chiarezza invidiabile. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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