Gli ex alunni della sezione A della scuola elementare di Rio Salto si sono riuniti dopo 46 anni. Questi bambini, che avevano frequentato la scuola a Savignano sul Rubicone, si erano visti per l’ultima volta molti anni fa. La scuola, intitolata in passato allo scultore scomparso nel 2012, ora li ha visti tornare insieme in un incontro che ha riacceso ricordi e emozioni di un’epoca passata.

Si sono ritrovati 46 anni dopo i ragazzi della sezione A delle elementari della scuola Rio Salto di Savignano sul Rubicone, poi qualche anno fa intitolata allo scultore Ilario Fioravanti scomparso a Savignano sul Rubicone il 29 gennaio 2012. Dicono gli scolari di allora oggi maturi ultra 50enni: "Abbiamo inaugurato la nuova scuola elementare nel 1976. Abbiamo cambiato molte insegnanti durante i 5 anni, ma la maestra che ci è rimasta nel cuore è stata Adele Paglierani di Savignano sul Rubicone. La maestra alla cena ci ha fatto una bellissima sorpresa, ci ha portato delle fotografie della gita a Venezia del 1980, ci ha riportato a quel bellissimo giorno.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Gli ex alunni dell’elementare di Rio Salto di nuovo insieme dopo 46 anni

Notizie correlate

Forte vento in Sardegna: evacuazione di alunni a Villasimius dopo il crollo del tetto di una scuola elementareLa giornata di oggi ha visto la Sardegna colpita da intense raffiche di vento che hanno causato danni significativi in diverse località dell'isola.

Alberto Angela e la bocciatura in quinta elementare: gli insegnanti non esitavano a fermare gli alunni al primo insuccesso. Per il conduttore fu una vera “sliding door”L’immagine pubblica di Alberto Angela è ormai indelebile: quella del conduttore elegante e preparato, capace di guidare il pubblico attraverso epoche...