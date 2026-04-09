Commercio e turismo | approvato il progetto CARA NUCERIA piano da 180mila euro

Da salernotoday.it 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Giunta Comunale di Nocera Superiore ha approvato il progetto denominato “C.A.R.A. NUCERIA”, un intervento con un budget di 180mila euro destinato a promuovere il commercio e il turismo nella zona. La decisione riguarda la messa in atto di iniziative per migliorare l’offerta commerciale e attrarre visitatori, con risorse messe a disposizione dal Comune. La delibera è stata ufficializzata nelle ultime settimane.

E' stato approvato dalla Giunta Comunale di Nocera Superiore, il progetto “C.A.R.A. NUCERIA”: un piano da 180mila euro per commercio e turismo. Al centro della strategia di rilancio del territorio valorizzazione del patrimonio archeologico, innovazione digitale e sostegno alle botteghe di. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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