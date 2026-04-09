Commercio e turismo | approvato il progetto CARA NUCERIA piano da 180mila euro

La Giunta Comunale di Nocera Superiore ha approvato il progetto denominato “C.A.R.A. NUCERIA”, un intervento con un budget di 180mila euro destinato a promuovere il commercio e il turismo nella zona. La decisione riguarda la messa in atto di iniziative per migliorare l’offerta commerciale e attrarre visitatori, con risorse messe a disposizione dal Comune. La delibera è stata ufficializzata nelle ultime settimane.

E' stato approvato dalla Giunta Comunale di Nocera Superiore, il progetto “C.A.R.A. NUCERIA”: un piano da 180mila euro per commercio e turismo. Al centro della strategia di rilancio del territorio valorizzazione del patrimonio archeologico, innovazione digitale e sostegno alle botteghe di. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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