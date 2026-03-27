Sicurezza urbana fondi regionali a Treviglio Castel Rozzone e Calvenzano

La regione ha approvato il finanziamento destinato a tre comuni per interventi di sicurezza urbana. Treviglio, Castel Rozzone e Calvenzano riceveranno le risorse necessarie per realizzare i progetti approvati, secondo quanto comunicato ufficialmente. La decisione riguarda specifici interventi mirati al miglioramento della sicurezza pubblica nelle rispettive aree.

Via libera al finanziamento regionale: Treviglio, con Castel Rozzone e Calvenzano, si aggiudica il bando per il potenziamento della sicurezza urbana. Il progetto vale complessivamente 59.048,75 euro ed è coperto al 50% da Regione Lombardia. Le risorse serviranno a rafforzare le dotazioni della polizia locale, tra mezzi e strumentazioni ad alta tecnologia. Treviglio, ente capofila, partecipa con 19.938,28 euro e interviene su due ambiti. Da una parte con l’ acquisto di un’auto ibrida di ultima generazione, destinata ai controlli amministrativi sugli esercizi commerciali e alla vigilanza nei cantieri edili contro gli abusivismi. Dall’altra arriverà uno scanner professionale per verificare l’autenticità dei documenti durante i posti di blocco e le attività di accertamento. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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