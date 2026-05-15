Tre giovani sul tetto del Politeama mentre fumano hashish | intervento della polizia a Como
Nel tardo pomeriggio, alcune persone hanno segnalato la presenza di tre giovani sul tetto dell’ex Teatro Politeama di Como, un edificio dismesso da anni che spesso viene frequentato senza autorizzazione. La polizia è intervenuta sul posto e ha trovato i giovani mentre fumavano hashish. L’intervento è avvenuto in seguito alla segnalazione di passanti che avevano notato la loro presenza in quella zona. Nessuna informazione è stata fornita riguardo a eventuali conseguenze o ulteriori azioni da parte delle forze dell’ordine.
Nel tardo pomeriggio qualcuno li ha notati lassù, sul tetto dell’ex Teatro Politeama di Como, edificio abbandonato da anni e diventato più volte rifugio improvvisato e meta di incursioni. Quando le volanti della polizia sono arrivate in via Gallio, i tre ragazzi erano ancora sul terrazzo dello. 🔗 Leggi su Quicomo.it
Sullo stesso argomento
Fumano a bordo del bus Stp e danno vita a disordini: individuati tre giovaniBRINDISI - Non si sarebbero limitati a fumare a bordo dell'autobus, dove è ovviamente vietato, ma avrebbero anche inveito contro il malcapitato...
Salgono sul tetto del Duomo di Como con un drone e si mettono in pericolo, il provvedimento contro due giovaniDue giovani sono stati denunciati per procurato allarme e violazione di domicilio dopo essere stati sorpresi sul tetto del Duomo di Como.
Sono tre maschi e una femmina i piccoli nati sul tetto di Palazzo Pirelli dalla coppia Giò e Giulia. Da Balòss a Bagàj, fino a Sciura e Tusa: aperto il sondaggio online per scegliere i nomi LEGGI QUI: https://www.varesenews.it/2026/05/falchi-pellegrini-sul-pirello facebook
Ragazzini a spasso sui tetti dell'ex MCM, la denuncia dei residentiMolto spesso si aggirano ragazzini sui tetti delle ex Cotoniere, oltre che responsabilizzare i ragazzi, l’area andrebbe messa in sicurezza ... msn.com