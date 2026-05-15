Tre giovani sul tetto del Politeama mentre fumano hashish | intervento della polizia a Como

Nel tardo pomeriggio, alcune persone hanno segnalato la presenza di tre giovani sul tetto dell’ex Teatro Politeama di Como, un edificio dismesso da anni che spesso viene frequentato senza autorizzazione. La polizia è intervenuta sul posto e ha trovato i giovani mentre fumavano hashish. L’intervento è avvenuto in seguito alla segnalazione di passanti che avevano notato la loro presenza in quella zona. Nessuna informazione è stata fornita riguardo a eventuali conseguenze o ulteriori azioni da parte delle forze dell’ordine.

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