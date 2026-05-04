Fumano a bordo del bus Stp e danno vita a disordini | individuati tre giovani
Tre giovani sono stati identificati dopo aver causato disordini a bordo di un autobus della Stp. Secondo quanto riferito, oltre a fumare nel mezzo pubblico, avrebbero anche rivolto insulti all’autista, situazione che ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. I fatti sono stati segnalati da testimoni e successivamente approfonditi dagli agenti. Non ci sono state vittime o danni alle persone coinvolte.
BRINDISI - Non si sarebbero limitati a fumare a bordo dell'autobus, dove è ovviamente vietato, ma avrebbero anche inveito contro il malcapitato autista, tanto da rendere necessario l'intervento degli agenti della sezione volanti. L'episodio, denunciato pubblicamente proprio da Stp, è avvenuto.🔗 Leggi su Brindisireport.it
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