Fumano a bordo del bus Stp e danno vita a disordini | individuati tre giovani

Tre giovani sono stati identificati dopo aver causato disordini a bordo di un autobus della Stp. Secondo quanto riferito, oltre a fumare nel mezzo pubblico, avrebbero anche rivolto insulti all’autista, situazione che ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. I fatti sono stati segnalati da testimoni e successivamente approfonditi dagli agenti. Non ci sono state vittime o danni alle persone coinvolte.