Salgono sul tetto del Duomo di Como con un drone e si mettono in pericolo il provvedimento contro due giovani

Due giovani sono stati denunciati dopo essere saliti sul tetto del Duomo di Como utilizzando un drone. Secondo le autorità, si sono messi in pericolo salendo in un’area non autorizzata. Le forze dell’ordine hanno accertato che i ragazzi avevano violato il divieto di accesso e avevano causato allarme tra i presenti. La polizia ha avviato le procedure legali per i reati di procurato allarme e violazione di domicilio.

Due giovani sono stati denunciati per procurato allarme e violazione di domicilio dopo essere stati sorpresi sul tetto del Duomo di Como. I ragazzi, residenti a Brescia e Milano, sono stati identificati grazie alle indagini della Polizia e deferiti alle rispettive Procure. L’episodio è avvenuto domenica mattina, quando una turista polacca ha segnalato la loro presenza alle forze dell’ordine. Col drone sul tetto del Duomo di Como Le indagini e l'identificazione dei responsabili Il materiale fotografico e la denuncia Le conseguenze dell'episodio Le accuse e le possibili sanzioni Col drone sul tetto del Duomo di Como Stando alle...🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Salgono sul tetto del Duomo di Como con un drone e si mettono in pericolo, il provvedimento contro due giovani Camminano sul tetto del Duomo per far volare il drone: paura a Como, denunciati due giovanissimiMomenti di tensione nel cuore di Como nella mattinata di domenica, quando una turista polacca ha contattato la polizia segnalando la presenza di due... Milanese 17enne con precedenti cammina sul tetto del Duomo per far volare il droneMomenti di tensione nel cuore di Como nella mattinata di domenica, quando una turista polacca ha contattato la polizia segnalando la presenza di due...