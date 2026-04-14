Caivano raid camorristico con spari in aria e intimidazioni | tre arresti dopo una stesa

A Caivano, tre uomini sono stati arrestati con l’accusa di aver lanciato spari in aria e di aver compiuto atti di intimidazione pubblica. I fermati sono sospettati di voler consolidare il controllo criminale nel quartiere del Parco Verde attraverso azioni violente e il porto illegale di armi. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato all’arresto dei tre soggetti, ritenuti responsabili di questi episodi.

È di 3 soggetti napoletani arrestati per pubblica intimidazione e porto illegale di armi aggravati dalle modalità mafiose il bilancio di un’operazione condotta dai Carabinieri nel Parco Verde di Caivano. L’azione, eseguita su ordinanza del GIP di Napoli, è stata motivata dal tentativo di affermare una nuova egemonia criminale nel territorio. Operazione coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia Secondo quanto si legge sul sito dei Carabinieri, l’ordinanza di custodia cautelare è stata emessa dal GIP del Tribunale di Napoli su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia. I militari del Nucleo Investigativo del Gruppo di...🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Caivano, raid camorristico con spari in aria e intimidazioni: tre arresti dopo una stesa Raid armato a Caivano: tre arresti per la stesa sul Parco VerdeTre persone sono state colpite da provvedimenti restrittivi emessi dal gip su istanza della Dda di Napoli in seguito a una violenta incursione armata... Stesa a Caivano, tre arresti dei carabinieriCAIVANO (NAPOLI), 14 APRILE 2026 – Tre persone sono state arrestate dai carabinieri del Nucleo Investigativo del Gruppo di Castello di Cisterna in... «Stesa» a Caivano: nove uomini su cinque scooter spararono in aria per "intimidire" il Parco Verde. Arrestati gli esecutori; sono legati alla criminalità organizzata di Scampia. Gli indagati, tre napoletani, sono accusati anche per intimidazione aggravata da mod - facebook.com facebook