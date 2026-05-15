Tre anni dopo l' alluvione | seimila interventi finalizzati e 2,5 miliardi di investimenti
A tre anni dalle alluvioni di maggio 2023, la regione ha completato circa seimila interventi di riparazione e ha investito 2,5 miliardi di euro per la messa in sicurezza del territorio. Sono stati realizzati interventi di consolidamento, sistemazione di corsi d’acqua e miglioramento delle reti di protezione. La fase attuale si concentra sulla prevenzione e sulla prevenzione di futuri eventi calamitosi, passando da opere di emergenza a interventi strutturali duraturi.
A tre anni dalle drammatiche alluvioni del maggio 2023, l’Emilia-Romagna entra in una nuova fase della ricostruzione, passando dalla gestione dell’urgenza alla messa in sicurezza strutturale del territorio. Il bilancio complessivo della ricostruzione pubblica vede oggi attivati 6.011 interventi. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
I Stranded 100 People In The Wilderness For $250,000
Sullo stesso argomento
Alluvione, tre anni dopo: pronti 2,5 miliardi per seimila interventi. De Pascale: "Ora sicurezza strutturale"A tre anni dalle drammatiche alluvioni del maggio 2023, l’Emilia-Romagna entra in una nuova fase della ricostruzione, passando dalla gestione...
Alluvione tre anni dopo, 6 mila interventi e 2,5 miliardi finanziati. De Pascale: "Ora sicurezza strutturale"A tre anni dalle drammatiche alluvioni del maggio 2023, l’Emilia-Romagna entra in una nuova fase della ricostruzione, passando dalla gestione...
Dopo circa tre anni finisce l'incubo per un anziano di Vasto facebook
#tennis #ATP 1000 Roma #DaniilMedvedev torna in semifinale al Foro Italico tre anni dopo l'ultima volta grazie alla vittoria in rimonta per 1-6 6-4 7-5 sullo spagnolo Martin Landaluce, autore di una grandissima partita. Il russo sfiderà #janniksinner x.com
Alluvione, tre anni dopo. A Boncellino l'incognita del ponteTre anni fa il paese del Ravennate finì sommerso dal Lamone che ruppe l'argine. Si lavora per tornare alla normalità ma resta il nodo del viadotto ferroviario e il blocco alle coltivazioni ... rainews.it
Rieccolo, tre anni dopo: perché la Juve ora può davvero fare il colpo a sinistraIl laterale è finito nei radar bianconeri: relazioni eccellenti e brillanti hanno portato in più occasioni la Signora a sondare il terreno per il terzino, fin qui senza successo ... tuttosport.com