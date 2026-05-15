Tre anni dopo l' alluvione | seimila interventi finalizzati e 2,5 miliardi di investimenti

Da bolognatoday.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A tre anni dalle alluvioni di maggio 2023, la regione ha completato circa seimila interventi di riparazione e ha investito 2,5 miliardi di euro per la messa in sicurezza del territorio. Sono stati realizzati interventi di consolidamento, sistemazione di corsi d’acqua e miglioramento delle reti di protezione. La fase attuale si concentra sulla prevenzione e sulla prevenzione di futuri eventi calamitosi, passando da opere di emergenza a interventi strutturali duraturi.

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A tre anni dalle drammatiche alluvioni del maggio 2023, l’Emilia-Romagna entra in una nuova fase della ricostruzione, passando dalla gestione dell’urgenza alla messa in sicurezza strutturale del territorio. Il bilancio complessivo della ricostruzione pubblica vede oggi attivati 6.011 interventi. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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