Tre anni dopo l' alluvione | seimila interventi finalizzati e 2,5 miliardi di investimenti

A tre anni dalle alluvioni di maggio 2023, la regione ha completato circa seimila interventi di riparazione e ha investito 2,5 miliardi di euro per la messa in sicurezza del territorio. Sono stati realizzati interventi di consolidamento, sistemazione di corsi d’acqua e miglioramento delle reti di protezione. La fase attuale si concentra sulla prevenzione e sulla prevenzione di futuri eventi calamitosi, passando da opere di emergenza a interventi strutturali duraturi.

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