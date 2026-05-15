Alluvione tre anni dopo | pronti 2,5 miliardi per seimila interventi De Pascale | Ora sicurezza strutturale
A tre anni dalle alluvioni che nel maggio 2023 hanno colpito l’Emilia-Romagna, sono stati stanziati 2,5 miliardi di euro destinati a circa seimila interventi di riparazione e messa in sicurezza delle aree danneggiate. Le autorità regionali hanno annunciato che l’obiettivo principale è ora rafforzare le strutture e prevenire future calamità, passando dalla gestione dell’emergenza a interventi di consolidamento. Il responsabile regionale ha evidenziato come l’attenzione si concentri sulla sicurezza strutturale del territorio.
A tre anni dalle drammatiche alluvioni del maggio 2023, l’Emilia-Romagna entra in una nuova fase della ricostruzione, passando dalla gestione dell’urgenza alla messa in sicurezza strutturale del territorio. Il bilancio complessivo della ricostruzione pubblica vede oggi attivati 6.011 interventi. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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