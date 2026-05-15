Alluvione tre anni dopo 6 mila interventi e 2,5 miliardi finanziati De Pascale | Ora sicurezza strutturale

A tre anni dalle gravi alluvioni che hanno colpito l’Emilia-Romagna, si sono completati circa 6.000 interventi per un totale di 2,5 miliardi di euro di finanziamenti. Le autorità regionali stanno ora concentrando gli sforzi sulla sicurezza strutturale del territorio, spostando l’attenzione dalla gestione dell’emergenza alle misure di prevenzione a lungo termine. Questa fase della ricostruzione mira a rafforzare le infrastrutture e ridurre i rischi di future alluvioni.

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