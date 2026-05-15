Alluvione tre anni dopo 6 mila interventi e 2,5 miliardi finanziati De Pascale | Ora sicurezza strutturale

Da riminitoday.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A tre anni dalle gravi alluvioni che hanno colpito l’Emilia-Romagna, si sono completati circa 6.000 interventi per un totale di 2,5 miliardi di euro di finanziamenti. Le autorità regionali stanno ora concentrando gli sforzi sulla sicurezza strutturale del territorio, spostando l’attenzione dalla gestione dell’emergenza alle misure di prevenzione a lungo termine. Questa fase della ricostruzione mira a rafforzare le infrastrutture e ridurre i rischi di future alluvioni.

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A tre anni dalle drammatiche alluvioni del maggio 2023, l’Emilia-Romagna entra in una nuova fase della ricostruzione, passando dalla gestione dell’urgenza alla messa in sicurezza strutturale del territorio. Il bilancio complessivo della ricostruzione pubblica vede oggi attivati 6.011 interventi. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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