Travolto da un pesante tronco | così è morto Giorgio Demonti papà di due bambini

L’uomo, residente in paese, è stato colpito alla testa dal tronco di un albero mentre tagliava sterpaglie in località Fornaci Si chiamava Giorgio Demonti, aveva 48 anni, viveva a Tignale ed era padre di due bambini. La comunità è sotto choc per la sua improvvisa scomparsa, avvenuta nella mattinata di martedì 3 marzo, nei boschi in località Fornaci, una zona particolarmente impervia e difficile da raggiungere. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della Compagnia di Salò, l’uomo stava tagliando sterpaglie su un terreno di sua proprietà quando, all’improvviso, il tronco di un albero gli è crollato addosso colpendolo alla testa. L’impatto, violentissimo, non gli ha lasciato scampo. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

