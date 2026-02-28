Un giovane operaio di 25 anni è morto questa mattina a Cuggiono, nel Milanese, dopo essere stato investito da un’auto mentre lavorava sulla statale per Malpensa. L’incidente si è verificato durante le prime ore del giorno e sono intervenuti i soccorsi, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. La dinamica è ancora in fase di accertamento.

L’ennesimo incidente mortale sul lavoro. Un operaio di 25 anni è stato travolto da un’auto, questa mattina, a Cuggiono, nel Milanese. Il giovane stava svolgendo dei lavori stradali per conto di una ditta all’opera per Anas. Trasportato in gravissime condizioni all’ospedale, è deceduto al nosocomio. È accaduto intorno alle 11 sulla SS336 ‘Diramazione per l’Aeroporto della Malpensa’ (Varese) che è stata chiusa per circa tre ore dal km 23,300, in entrambe le direzioni. L’operaio è stato travolto da un’auto guidata da un uomo di 90 anni, poi trasportato in stato di shock all’ospedale. L’operaio invece è stato trasportato in elisoccorso, in codice rosso, all’ospedale di Niguarda a Milano, dove purtroppo è spirato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Travolto mentre lavora sulla statale per Malpensa, muore operaio di 25 anni nel Milanese

Un’auto lo travolge mentre lavora in un cantiere sulla strada per Malpensa: morto operaio di 25 anniUn 25enne è morto questa mattina, 28 febbraio, dopo essere stato travolto da un'auto a Cuggiono (Milano).

Cuggiono, operaio di 25 anni muore travolto da un’auto sulla superstrada per Malpensa: al volante un uomo di 90 anniCuggiono (Milano), 28 febbraio 2026 – Un’auto fuori controllo ha investito in pieno un operaio di 25 anni impegnato in un intervento di manutenzione...

Contenuti e approfondimenti su Travolto.

Temi più discussi: Ha le cuffie mentre lavora e non sente l'arrivo del treno: 17enne muore travolto a Campobello di Mazara; Avellino, travolto da un albero: muore operaio sul lavoro; Rider di 27 anni travolto sulla Briantea: resta grave; Giuseppe Viscardi, 66 anni, muore travolto dal trattore mentre lavora i campi: lascia tre figli.

Un’auto lo travolge mentre lavora in un cantiere sulla strada per Malpensa: morto operaio di 25 anniUn 25enne è morto questa mattina, 28 febbraio, dopo essere stato travolto da un’auto a Cuggiono (Milano). Il giovane operaio stava lavorando a un cantiere stradale. A investirlo è stato un 89enne. fanpage.it

Travolto da una trave mentre lavora in un cantiere ferroviario: paura per un operaio. Soccorsi sul postoL'operaio è stato affidato al personale sanitario del 118 e successivamente trasportato a bordo dell'eliambulanza all’ospedale regionale di Torr ... anconatoday.it

Un 16enne di Mozzagrogna è rimasto ferito dopo che è stato travolto in moto da un fuoristrada #Chieti #incidentestradale - facebook.com facebook

Pallavolo A2F promozione - La Futura rigenerata da Enneking ha travolto l'Itas Trentino x.com