Trattore da oltre 100mila euro rubato a Cermenate ritrovato nascosto tra la vegetazione brianzola

Un trattore del valore superiore ai 100mila euro è stato rubato in provincia di Como e successivamente trovato nascosto tra la vegetazione in un comune vicino. Il furto è avvenuto a Cermenate, mentre l'operazione di recupero si è svolta a Lazzate, dove le forze dell'ordine hanno rinvenuto il veicolo occultato tra gli alberi e i cespugli. Le indagini sono in corso per identificare i responsabili dell'episodio e chiarire le modalità del furto e del nascondiglio.

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