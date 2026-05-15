Trattore da oltre 100mila euro rubato a Cermenate ritrovato nascosto tra la vegetazione brianzola

Da quicomo.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un trattore del valore superiore ai 100mila euro è stato rubato in provincia di Como e successivamente trovato nascosto tra la vegetazione in un comune vicino. Il furto è avvenuto a Cermenate, mentre l'operazione di recupero si è svolta a Lazzate, dove le forze dell'ordine hanno rinvenuto il veicolo occultato tra gli alberi e i cespugli. Le indagini sono in corso per identificare i responsabili dell'episodio e chiarire le modalità del furto e del nascondiglio.

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Rubano un trattore da oltre 100mila euro nel Comasco e lo nascondono tra la vegetazione a Lazzate. Ma il piano dura poche ore.Il mezzo agricolo era stato portato via nella mattinata di ieri, 14 maggio, a un imprenditore agricolo di Cermenate, in provincia di Como, che ha subito lanciato l’allarme. 🔗 Leggi su Quicomo.it

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