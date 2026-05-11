Ritrovato gommone da 150mila euro rubato a un notaio Era nascosto in una masseria

Nelle campagne brindisine è stato rinvenuto un gommone del valore di circa 150mila euro, rubato tra il 5 e il 6 maggio a un notaio. Il natante, un modello Clubman 30, era nascosto all’interno di una masseria. La vicenda riguarda il furto avvenuto nella notte e si è conclusa con il ritrovamento del mezzo, che era stato sottratto in modo illecito.

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