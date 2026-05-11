Ritrovato gommone da 150mila euro rubato a un notaio Era nascosto in una masseria
Nelle campagne brindisine è stato rinvenuto un gommone del valore di circa 150mila euro, rubato tra il 5 e il 6 maggio a un notaio. Il natante, un modello Clubman 30, era nascosto all’interno di una masseria. La vicenda riguarda il furto avvenuto nella notte e si è conclusa con il ritrovamento del mezzo, che era stato sottratto in modo illecito.
BRINDISI – Si è conclusa con il ritrovamento nelle campagne brindisine la vicenda del furto del Clubman 30, il lussuoso gommone sottratto nella notte tra il 5 e il 6 maggio scorsi a Tuturano. L'imbarcazione, un vero gioiello della nautica dal valore di circa 150.000 euro, è stata rinvenuta nella.🔗 Leggi su Brindisireport.it
Notizie correlate
Leggi anche: Ritrovato il patrimonio di Ursula Andress da 20 milioni di euro: era nascosto nel Fiorentino
Leggi anche: Arrestato il boss Roberto Mazzarella: era tra i quattro latitanti più pericolosi. Era nascosto in un resort da mille euro a notte