Rubano un trattore da oltre 100mila euro in un' altra provincia e provano a nasconderlo nella vegetazione
Nella giornata di ieri, un trattore dal valore superiore ai 100.000 euro è stato sottratto in una provincia diversa e successivamente nascosto tra la vegetazione di Lazzate. Gli agenti della polizia locale del paese hanno individuato l’area dove si trovava il mezzo, grazie a un controllo accurato e all’esperienza sul campo. La scoperta ha portato al recupero del veicolo, che era stato tentato di celare tra gli arbusti e le piante della zona.
Hanno rubato il trattore in un'altra provincia e pensato di ‘infrattarlo’ in mezzo alla vegetazione lazzatese ma l'occhio esperto e il fiuto degli agenti della polizia locale di Lazzate ha fatto ‘saltare il banco’. È quanto accaduto oggi, 14 maggio, a Lazzate.Nelle prime ore della giornata il. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
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