Rubano un trattore da oltre 100mila euro in un' altra provincia e provano a nasconderlo nella vegetazione

Nella giornata di ieri, un trattore dal valore superiore ai 100.000 euro è stato sottratto in una provincia diversa e successivamente nascosto tra la vegetazione di Lazzate. Gli agenti della polizia locale del paese hanno individuato l’area dove si trovava il mezzo, grazie a un controllo accurato e all’esperienza sul campo. La scoperta ha portato al recupero del veicolo, che era stato tentato di celare tra gli arbusti e le piante della zona.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui