Seta Filt Cgil spinge per l’azienda unica regionale | Subito per difendere il servizio

La Filt Cgil di Piacenza ha dichiarato la sua posizione riguardo al trasporto pubblico locale, sostenendo che la creazione di un’azienda unica regionale dovrebbe avvenire nel minor tempo possibile. La richiesta mira a proteggere il servizio offerto agli utenti e a migliorare la gestione complessiva. La questione è al centro di un dibattito tra le parti coinvolte nel settore.

La Filt Cgil di Piacenza interviene nel dibattito sul futuro del trasporto pubblico locale, ribadendo con chiarezza una posizione: arrivare nel più breve tempo possibile alla costituzione di un’azienda unica regionale rappresenta oggi la scelta più solida per garantire qualità del servizio, tutela del lavoro e capacità di governo pubblico. «Un percorso - fa sapere il sindacato - che deve vedere anche il territorio piacentino adeguatamente rappresentato nella futura governance, ma senza trasformare il tema della rappresentanza in un ostacolo pregiudiziale. Pensare di avere lo stesso peso delle grandi realtà urbane non è realistico, ma è invece fondamentale esserci e contare dentro un progetto regionale. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Seta, Filt Cgil spinge per l’azienda unica regionale: «Subito, per difendere il servizio» Articoli correlati Futuro di Seta, Gorrieri: "Azienda unica regionale? Vantaggio da dimostrare"Il trasporto pubblico locale, già soggetto ad un costante calo dei finanziamenti statali, è un servizio che incide quotidianamente sulla vita dei... Seta, la Regione conferma: «Si va verso un’azienda unica del trasporto locale»Costruire un modello di azienda di trasporto pubblico «capace di unire e valorizzare le esperienze maturate nei territori, mettendo al centro...