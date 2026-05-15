Al Liceo Manzoni di Caserta si è svolto un incontro dedicato ai tramonti occidentali, affrontando temi legati alle migrazioni, all’umanità e alla responsabilità. L’evento ha coinvolto gli studenti in un confronto diretto e senza filtri, offrendo spunti di riflessione su questioni attuali e complesse. Durante l’iniziativa sono stati presentati materiali e testimonianze che hanno arricchito il dibattito, senza l’intervento di figure istituzionali o rappresentanti di enti.

Tramonti occidentali al Liceo Manzoni di Caserta: migrazioni, umanità e responsabilità al centro del dialogo con gli studenti. Si è tenuto ieri, 14 maggio, nell’ambito della XII edizione di Viaggio Lib(e)ro, il progetto editoriale ideato da Angela Procaccini per Graus Edizioni, un incontro di grande intensità al Liceo Alessandro Manzoni di Caserta, con protagonista Giuseppe Tecce, autore del romanzo Tramonti Occidentali (Graus Edizioni), nato da una storia di Maurizio Del Greco. All’incontro hanno partecipato anche Hilarry Sedu, avvocato e autore della postfazione del volume, e Maria D’Agostino, docente di Lettere. Ha moderato i lavori la dirigente scolastica Adele Vairo. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Tramonti occidentali al Liceo Manzoni di Caserta: migrazioni, umanità e responsabilità

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