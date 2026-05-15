Tramonti occidentali al Liceo Manzoni di Caserta | migrazioni umanità e responsabilità

Da puntomagazine.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al Liceo Manzoni di Caserta si è svolto un incontro dedicato ai tramonti occidentali, affrontando temi legati alle migrazioni, all’umanità e alla responsabilità. L’evento ha coinvolto gli studenti in un confronto diretto e senza filtri, offrendo spunti di riflessione su questioni attuali e complesse. Durante l’iniziativa sono stati presentati materiali e testimonianze che hanno arricchito il dibattito, senza l’intervento di figure istituzionali o rappresentanti di enti.

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Tramonti occidentali al Liceo Manzoni di Caserta: migrazioni, umanità e responsabilità al centro del dialogo con gli studenti. Si è tenuto ieri, 14 maggio, nell’ambito della XII edizione di  Viaggio Lib(e)ro, il progetto editoriale ideato da  Angela Procaccini  per  Graus Edizioni, un incontro di grande intensità al  Liceo Alessandro Manzoni di Caserta, con protagonista  Giuseppe Tecce, autore del romanzo  Tramonti Occidentali  (Graus Edizioni), nato da una storia di  Maurizio Del Greco. All’incontro hanno partecipato anche  Hilarry Sedu, avvocato e autore della postfazione del volume, e  Maria D’Agostino, docente di Lettere. Ha moderato i lavori la dirigente scolastica  Adele Vairo. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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