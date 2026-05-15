Dopo tre anni di silenzio, il rapper torna a pubblicare musica e riapre il conto con il rap italiano. Il nuovo brano si intitola “Piombo” e segna il ritorno dell’artista, che aveva interrotto la sua attività dopo aver pubblicato “Sto facendo la hit”. La canzone viene diffusa in streaming e sui canali digitali, attirando l’attenzione degli ascoltatori e degli addetti ai lavori. La sua uscita segna un momento di ripresa per il musicista, che aveva scelto di prendersi una pausa dalla scena.

Dopo tre anni di fermo successivi alla pubblicazione di “ Sto facendo la hit ”, brano che aveva segnato una deviazione netta, estiva e volutamente spiazzante rispetto al suo percorso precedente, il rapper milanese Tramo torna con “ Piombo ”, una traccia che riporta il discorso su coordinate più dure, frontali e dichiaratamente conflittuali. Prodotto da Garelli, “Piombo” è un rientro in pieno stile, ma soprattutto è un pezzo che usa il linguaggio del dissing e della sfida per parlare di credibilità nel rap. Dentro il brano c’è la voglia di rivalsa maturata in questi anni, c’è la decisione di chiudere con ogni tono interlocutorio, e c’è una. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

© Atomheartmagazine.com - Tramo torna dopo tre anni e riapre il conto con il rap italiano: “Piombo” è il brano di chi ha smesso di giocare

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