Gigi Fresco lascia la Virtus Verona dopo 40 anni | chi è il Ferguson italiano e perché ha deciso di ritirarsi

Dopo più di 40 anni, Gigi Fresco ha deciso di lasciare la Virtus Verona. La società ha comunicato ufficialmente il suo addio, segnando una svolta importante per il club. Fresco, conosciuto come il Ferguson italiano, ha dedicato gran parte della sua carriera alla squadra. La decisione di ritirarsi arriva in un periodo di sfide per la squadra, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni.

In una stagione caratterizzata da difficoltà multiple, la Virtus Verona annuncia un cambiamento significativo nello staff tecnico: dopo oltre quaranta anni al timone, Gigi Fresco lascia la guida della squadra, mantenendo però la carica di presidente e affiancando i giocatori come vice. La comunicazione ufficiale risale al 5 marzo e riflette la volontà di riaccendere energie e motivazioni in una fase decisiva del campionato. La formazione rossoblù attraversa un periodo complicato, attualmente in zone di ultimi posti e a undici punti dalla salvezza effettiva. Il club interpreta la scelta come necessaria per imprimere una scossa all'ambiente e riaccendere l'interesse della squadra in vista delle sfide restanti. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

