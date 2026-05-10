? Punti chiave Come può il rap trasformare il vissuto di chi è in detenzione?. Chi ha guidato i detenuti di Taranto in questo percorso creativo?. Cosa nasconde il significato del titolo 099 dietro le sue rime?. Perché la musica è diventata uno strumento di riscatto sociale?.? In Breve Progetto Oltre l'Ombra coordinato da APS Rublanum e Noi e Voi Onlus.. Sostegno finanziario ricevuto da Impresa Sociale Con i Bambini per l'iniziativa.. Laboratorio di scrittura rap focalizzato sulla metrica e narrazione personale dei detenuti.. Brano collettivo 099 legato al prefisso telefonico della città di Taranto.. A Taranto, il rapper cosentino Kiave ha guidato un laboratorio di scrittura rap per persone in detenzione sostitutiva, dando vita al brano collettivo intitolato 099.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Taranto, il rap di Kiave rompe il silenzio: nasce il brano 099

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