Tram linea 9 esaminata la scatola nera | si indaga sul conducente
Sono in corso indagini sulla linea 9 del tram dopo un episodio che ha coinvolto il conducente. La scatola nera installata sul veicolo è stata analizzata per capire cosa possa aver causato il malore che ha colpito l’operatore. Si stanno verificando i dati registrati, e tra gli aspetti considerati ci sono anche eventuali utilizzi dello smartphone che potrebbero influire sulla responsabilità penale del conducente. La procura ha aperto un fascicolo per chiarire le dinamiche dell’accaduto.
? Punti chiave Cosa riveleranno i dati della scatola nera sul malore del conducente?. Come influirà l'uso dello smartphone sulla responsabilità penale del manovratore?. Perché la Procura ipotizza una distrazione invece di un guasto tecnico?. Quali cambiamenti subiranno i controlli sui conducenti dopo l'analisi dei dati?.? In Breve Inchiesta coordinata dai magistrati Corinna Carrara e Calogero Piscitello su via Vittorio Veneto.. Conducente indagato per disastro ferroviario, omicidio e lesioni dopo l'evento del 27 febbraio.. Ipotesi Procura tra malore improvviso del manovratore o distrazione da uso smartphone.. Esame tecnico mira a distinguere tra cedimento meccanico e errore umano del personale. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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