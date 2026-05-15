Tram linea 9 esaminata la scatola nera | si indaga sul conducente

Sono in corso indagini sulla linea 9 del tram dopo un episodio che ha coinvolto il conducente. La scatola nera installata sul veicolo è stata analizzata per capire cosa possa aver causato il malore che ha colpito l’operatore. Si stanno verificando i dati registrati, e tra gli aspetti considerati ci sono anche eventuali utilizzi dello smartphone che potrebbero influire sulla responsabilità penale del conducente. La procura ha aperto un fascicolo per chiarire le dinamiche dell’accaduto.

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