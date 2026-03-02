Tram deragliato a Milano attesi gli esiti sulla scatola nera e tabulati | conducente indagato per disastro

A Milano si indaga sul tram deragliato che ha provocato due vittime e 53 feriti. La polizia locale ha sequestrato comunicazioni presso la centrale operativa di Atm, mentre il conducente è stato iscritto nel registro degli indagati per disastro. Sono attesi i risultati della scatola nera e dei tabulati per chiarire le cause dell’incidente.

La mattina del 2 marzo gli agenti della polizia locale hanno sequestrato nuovi documenti nella centrale operativa di Atm Va avanti l'inchiesta sul tram deragliato a Milano che ha causato due morti e 53 feriti. Come riporta anche MilanoToday, gli agenti della polizia locale sono entrati nella centrale operativa di Atm (Azienda trasporti milanesi) per sequestrare eventuali comunicazioni con il conducente del tram della linea 9 e documenti relativi al mezzo. Intorno alle 8:30 gli agenti hanno fatto visita alla centrale di via Monte Rosa per dare seguito a un decreto di sequestro.

Tram deragliato a Milano, il conducente indagato per disastro ferroviario. Sequestri nella sede AtmÈ indagato per disastro ferroviario il conducente del tram 9 che a seguito di un deragliamento è finito contro un palazzo, venerdì scorso, a Milano,...

Tram deragliato a Milano, il conducente è indagato anche per disastro ferroviario: perquisizioni nella sede AtmIl conducente del tram 9 che il 27 febbraio si è schiantato contro un palazzo in viale Vittorio Veneto a Milano è indagato anche per disastro...

