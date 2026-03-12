A Milano un tram si è improvvisamente deragliato, portando all’apertura di nuove indagini. Gli investigatori stanno esaminando i dati raccolti dalla scatola nera e stanno verificando il traffico telefonico del conducente nel tentativo di ricostruire cosa sia successo. Le analisi sono in corso e si attendono ulteriori aggiornamenti sui riscontri emersi dalle verifiche.

Gli inquirenti analizzano i dati della scatola nera e il traffico telefonico del conducente: al vaglio l’ipotesi di un malore e possibili violazioni del protocollo di sicurezza Proseguono le indagini sul deragliamento del tram della Linea 9 di Milano avvenuto il 27 febbraio. Un incidente che ha provocato due morti e circa cinquanta feriti. La Procura milanese sta cercando di ricostruire con precisione quanto accaduto negli istanti precedenti all’incidente, concentrandosi su diversi elementi chiave. Tra questi ci sono i dati della cosiddetta “scatola nera” del mezzo, il traffico telefonico del conducente e il rispetto dei protocolli di sicurezza previsti durante il servizio. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Tram deragliato a Milano, nuove indagini sulla scatola nera e sul telefono del conducente

Articoli correlati

Leggi anche: Tram deragliato a Milano, attesi gli esiti sulla scatola nera e tabulati: conducente indagato per disastro

Tram deragliato a Milano: focus su telefono autista, scatola nera e protocollo(Adnkronos) – È dall'eventuale traffico telefonico del tranviere, dai dati che saranno forniti dalla scatola nera e da presunti errori nel protocollo...

Contenuti e approfondimenti su Tram deragliato

Temi più discussi: Tram deragliato a Milano, indagato l’autista per disastro ferroviario colposo; Tram deragliato, il conducente: Una botta al piede, poi lo svenimento. Si indaga anche sulle telecamere; Tram deragliato a Milano, la compagna di una delle due vittime: Andava fortissimo, urlavano tutti; Tram deraglia a Milano: è il terzo caso in pochi giorni.

Inchiesta sul tram deragliato a Milano: la Procura convoca due testimoni chiaveSotto esame le telefonate tra colleghi e i rilievi tecnici per far luce sulla dinamica del deragliamento del 27 febbraio costato la vita a due passeggeri ... affaritaliani.it

Tram deragliato a Milano vicino alla stazione Centrale, è il secondo incidente in pochi giorniUn tram deraglia nei pressi della stazione Centrale a Milano, non ci sono feriti: secondo caso dopo il grave incidente del 27 febbraio ... virgilio.it

Tram deragliato, due dipendenti di Atm in Procura: ascoltati come testi un tranviere e un tecnico | Video: gli ultimi istanti a bordo - facebook.com facebook

Tram deragliato a Milano, la polizia locale sequestra le scarpe del conducente Approfondisci qui x.com