? Punti chiave Come si trasforma una corsa tra i boschi in fondi per la ricerca?. Quali percorsi sono stati preparati per le famiglie e gli atleti?. Chi saranno i medici presenti sul campo insieme ai corridori?. Quanto denaro riuscirà a raccogliere la comunità per combattere i sarcomi?.? In Breve Tre percorsi da 16, 9 e 5 km con partenze alle 9:00 e 9:30.. 120 volontari gestiscono sicurezza, segnaletica e ristori nell'area Fenderl di Vittorio Veneto.. Raccolta annuale di circa 10.000 euro destinati alla ricerca contro i sarcomi.. Medici dell'Istituto Oncologico Veneto di Padova e di Vittorio Veneto presenti all'evento.. Domenica 24 maggio, l’area Fenderl di Vittorio Veneto ospiterà il Trail for Lisa, un evento sportivo e di solidarietà che raccoglierà centinaia di persone per onorare la memoria di Lisa De Gasper. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Trail for Lisa: tre percorsi tra sport e ricerca a Vittorio Veneto

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